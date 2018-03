Padova, Bisoli: "Bisogna iniziare ad esaltare il lavoro di questi ragazzi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha così parlato dopo il pari a reti bianche dei suoi contro il Mestre: "Visti gli altri risultati abbiamo ottenuto un altro passettino per arrivare al traguardo. Oggi ho visto una squadra molto attenta che vuol continuare a far bene. Ho sempre detto, anche nei momenti difficili, che questo gruppo non lo cambio con nessuno perché so che si applicano tutti e tutti vogliono arrivare al traguardo. Abbiamo superato l'esame Mestre a pieni voti anche se potevamo essere più cinici ma siamo stati comunque compatti senza concedere nulla al Mestre. Domani torniamo a lavorare: fino al giorno di Pasqua sarà così, cercando di migliorare con intensità. Siamo a sei partite dalla fine, nove punti sulla seconda e dieci sulla terza. Bisogna iniziare a esaltare il lavoro di questi ragazzi, brava la società a creare questa squadra e bravi i tifosi per sostenerci", le dichiarazioni riprese da TuttoC.