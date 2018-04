Padova, Bisoli: "E' il primo match point, ma loro giocheranno per il pari"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, parla così in conferenza stampa prima della partenza per il ritiro di Porto San Giorgio. Nel prossimo turno di campionato c'è la Fermana: “Sappiamo che è una partita importantissima perché potrebbe aprire una grossa porta. Andiamo via prima per cercare di compattarci ulteriormente… Questo è il primo match point, se basta bene altrimenti ne avremo altri due! Fisicamente stiamo benissimo, l’abbiamo dimostrato anche con l’AlbinoLeffe perché pur andando sotto non abbiamo avuto contraccolpi e l’abbiamo ripresa. Domenica farà molto caldo, dovremo subito ambientarci. I particolari saranno fondamentali, all’andata finì 0-0 con poche occasioni da gol e due squadre bloccate, loro cercheranno il pareggio per ottenere la matematica salvezza ma noi puntiamo ovviamente ai tre punti. Sarà la testa dei giocatori a determinare se questa sfida sarà più facile o difficile di quel che si pensa", evidenzia PadovaGoal.it.