Padova, Bisoli: "Messo un bel pilastro su questo campionato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha commentato così la gara vinta contro il Pordenone: “Oggi abbiamo messo un bel pilastro su questo campionato! Siamo in una buona condizione, e l’abbiamo dimostrato oggi alzando il ritmo. Poi vedere due giocatori che giocano pochissimo entrare ed essere tra i migliori in campo è una soddisfazione ancora più grande. E a Mazzocco avevo pure detto che avrebbe fatto gol… Ci sono generazioni che non vedranno mai la propria squadra del cuore vincere il campionato, quindi questi tifosi e questa città si meritano di vivere una simile gioia! Oggi abbiamo giocato una delle più belle partite qua all’Euganeo, credo che nessuno si aspettasse che saremmo andati a prenderli così alti. Devo davvero ringraziare questi ragazzi, vanno elogiati e io non smetterò mai di farlo! Pulzetti nel primo tempo mi ha fatto arrabbiare, mentre nella ripresa è stato devastante e ha dimostrato di essere un vero capitano e un vero leader. E quando sento i tifosi urlare il mio nome il mio cuore si riempie di gioia”.