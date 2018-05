Padova-Bisoli, per ora è un nì. C'è fiducia, ma incombe il Brescia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver conquistato la Serie B sul campo il Padova ha iniziato a programmare la prossima stagione. La prima mossa è stata quella di blindare, fino al 2020, il direttore generale Giorgio Zamuner, la seconda dovrebbe essere quella di allungare per altre due stagioni anche il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli. Usiamo il condizionale perché nonostante nell'incontro di ieri sia arrivata la proposta ufficiale da parte del club, come ammesso dal patron Roberto Bonetto, l'allenatore al momento non ha dato una risposta definitiva che è comunque attesa a breve giro di posta. In casa biancoscudata si respira fiducia per il prolungamento, ma bisognerà fare i conti con il Brescia di Massimo Cellino pronto a fare ponti d'oro per avere Bisoli sulla propria panchina nella prossima stagione, in cui le Rondinelle punteranno alla promozione in Serie A. Un richiamo che potrebbe ingolosire Bisoli e fargli lasciare dopo appena un anno la città del Santo (avendo comunque raggiunto l'obiettivo fissato).