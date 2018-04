Padova, Bonetto: "Avanti senza calcolatrice alla mano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Gazzettino il vicepresidente del Padova Edoardo Bonetto ha parlato del cammino dei biancoscudati sempre più lanciati verso la Serie B: “Quella di sabato contro il Pordenone è stata la partita più bella dei nostri quattro anni di gestione. Ora però non dobbiamo fare alcuna tabella da qui alla fine, non avrebbe senso, abbiamo cinque gare da giocare e ci sono 15 punti in palio a partire da Trieste domenica. - continua Bonetto - Quando entro nello spogliatoio e vedo il gruppo così, rimango sereno anche al di là della classifica e dei risultati delle avversarie. Andiamo avanti partita dopo partita senza la calcolatrice alla mano".