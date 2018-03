Padova, Bonetto: "Niente conti. Quelli li fanno i bambini a scuola"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato della corsa verso la Serie B dei biancoscudati sulle colonne del Gazzettino dicendosi in linea con le parole di Bisoli e Zamuner sul non guardare cosa fanno le avversarie: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi, abbiamo 52 punti e gli altri hanno i loro e non ci deve interessare. Dobbiamo continuare a fare il Padova senza conti e conticini, quelli lasciamoli fare ai bambini che vanno a scuola, mentre noi scendiamo in campo per dimostrare la nostra forza. Se ci mettiamo a fare i conti perdiamo di vista l'obiettivo e la concentrazione e non possiamo permettercelo. - continua Bonetto – Feralpisalò, Mestre, Pordenone e Triestina sono partite toste che diranno la verità sul nostro campionato, ma spero che la squadra ottenga gli stessi risultati dell'andata, sarebbe un sogno”.