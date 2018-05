Padova, Bonetto: "Proposto il rinnovo a Bisoli. Siamo fiduciosi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato a Padovagoal.it dopo l'incontro con il tecnico Pierpaolo Bisoli per il prolungamento del contratto: “Non ho molto da dire, abbiamo incontrato Bisoli e abbiamo formulato una proposta per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2020 all’allenatore, che contiene anche un adeguamento economico. Abbiamo preso atto della richiesta di Bisoli e abbiamo ragionato con lui in tutta serenità. Bisoli parlerà con il suo staff e a brevissimo ci farà sapere la sua risposta. Siamo molto fiduciosi, è stato un incontro positivo e costruttivo che ci lascia ben sperare”