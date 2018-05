Padova, Bonetto: "Ripartiti da zero, tornati dove questo club merita"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Festa grande a Padova, dove il presidente Roberto Bonetto ha parlato a Sky Sport del bel momento dei patavini: "Eravamo a zero, avevamo una società che doveva essere costruita interamente. Lavorando alacremente e con serietà siamo riusciti a riportarla dove merita".

Bellini dell'Ascoli ha detto che perde 5 milioni di euro all'anno. Quanto costa mantenere una squadra?

"Parecchio, per me e per i miei soci. Però abbiamo ottenuto moltissime soddisfazioni. Spero di non seguire quella strada e rimanere coi piedi per terra, stando attenti ai conti. Non vogliamo essere una chimera".