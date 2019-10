Padova, Boscolo Meneguolo: "Record abbonati? Un dato significativo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo dai canali ufficiali del club ha parlato del record di abbonamenti fatto registrare dal club patavino: 3709 tessere vendute, più di quelle dell’anno della promozione (3555 nel 2017/18) in Serie B: “È un dato significativo, un record per la nostra tifoseria in questa categoria e un traguardo considerevole se si pensa all’umore della piazza dopo la retrocessione. Ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, sarà compito nostro onorare e far crescere ancora di più la loro passione lavorando sodo per far crescere la Società e la squadra”.