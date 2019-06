Padova, Boscolo: “Ripescaggio in B? Pronti a ogni evenienza”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo ha parlato a margine della presentazione del nuovo allenatore della squadra femminile anche dell’ipotesi di ripescaggio in Serie B: “Bisogna intanto verificare le varie domande di iscrizione, c’è bisogno che ogni società operi in maniera chiara e trasparente secondo i regolamenti e se qualcuna non lo fa bisogna prendere i dovuti provvedimenti. Noi siamo pronti per ogni evenienza. - ha spiegato il numero uno biancoscudato – Il bilancio del primo mese è bellissimo anche se non mi aspettavo che fosse così impegnativo, ma ci metto anima e corpo. L’incontro Oughourlian-Giordani di domani? È necessario che ci sia un dialogo a tutto tondo anche con l’amministrazione”.