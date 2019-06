Padova, c’è anche il nome di Cosmi nella lista di Sogliano

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il neo direttore sportivo del Padova Sean Sogliano sta sfogliando la margherita per individuare il tecnico da cui ripartire e attende la fine di play off di Serie C e play out di Serie B per fare la propria mossa. I tre candidati più autorevoli, assieme allo svincolato Andrea Mandorlini, sono infatti ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. I nomi che riscuotono più consensi sono quelli di Vincenzo Italiano del Trapani e Massimo Pavanel della Triestina entrambi ancora in lotta per conquistare la Serie B. Le quotazioni del primo sono in realtà in ribasso, mentre quelle del secondo restano stabili anche se tutto dipenderà da come finiranno gli spareggi: in caso di B conquistata da parte della Triestina infatti Pavanel non si muoverà, altrimenti chissà. Come rivela Padovagoal.it c’è poi un altro nome nella lista di Sogliano ed è quello di Serse Cosmi attualmente impegnato nello spareggio con la Salernitana per evitare la C. Anche in questo caso il tecnico sarebbe disponibile solo se i lagunari dovessero retrocedere altrimenti l’ex Perugia resterà alla corte di Tacopina.