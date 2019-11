Fonte: padovacalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un aiuto concreto per la popolazione veneziana. Il Calcio Padova e i suoi tifosi hanno raccolto 5000 euro da devolvere a favore dell’associazione Gianna Ballarin, impegnata in prima linea nell’operazione #HelPellestrina a sostegno degli abitanti dell’isola. Oltre all’incasso netto versato dalla Società, in occasione della gara Padova-Rimini i tifosi dell’Aicb della Tribuna Fattori dei club Amissi e Alta Padovana e dell’Azionariato Popolare Magico Padova hanno contribuito con una raccolta fondi in tutti i settori. I rappresentanti dell’associazione saranno presenti per raccontare la loro esperienza nel corso della tradizionale cena di Natale del Calcio Padova.