Padova, domani vertice con Bisoli per programmare il futuro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Domani in casa Padova andrà in scena un vertice fra la dirigenza e il tecnico Pierpaolo Bisoli per programmare il futuro dopo la promozione in Serie B. L'allenatore chiede un prolungamento fino al 2020 e il club sembra disposto a concederglielo volendo continuare con Bisoli, che piace molto al Brescia, anche nella prossima stagione. Sul tavolo si parlerà anche dei possibili innesti che potrebbero essere 7-8 visto che la società non ha intenzione di rivoluzionare l'attuale rosa. Lo riporta Padovagoal.it.