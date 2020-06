Padova, doppio giro di tamponi: nessuna positività nel gruppo squadra

Doppia serie di tamponi senza intoppi per il Padova che oggi hanno ricevuto i risultati dei test eseguiti lunedì all’Ospedale di Padova. Tutti gli appartenenti al gruppo-squadra, tecnici, fisioterapisti e magazzinieri compresi, sono risultatiti negativi al tampone, escludendo il contagio da covid19. Anche per quanto riguarda i test sierologici nessun tesserato è risultato positivo. In ottemperanza al protocollo sanitario istituito da CTS e dalla Figc, i tamponi saranno ripetuti ogni quattro giorni e i test sierologici ogni quindici. Da domani i calciatori potranno perciò iniziare gli allenamenti collettivi, in previsione dei quali si è già provveduto a sanificare le strutture dello stadio Appiani. Nei giorni scorsi, infine, lo staff di mister Mandorlini e tutti i calciatori si sono sottoposti ad analisi ematiche presso il Poliambulatorio Arcella, dove torneranno a breve anche per la visita medico sportiva per il rilascio dell’idoneità all’attività agonistica.