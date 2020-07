Padova, fatta per Paponi: l'attaccante firmerà con i veneti un contratto biennale

vedi letture

Il Padova rinforza il proprio pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. La formazione biancoscudata l’anno prossimo vuole puntare direttamente al ritorno in cadetteria e per farlo si assicura un pezzo pregiato per la Serie C. Secondo quanto riporta TuttoC.com, i veneti avrebbero chiuso per Daniele Paponi che dovrebbe firmare un contratto biennale.