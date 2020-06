Padova, Fazzi negativo anche al secondo tampone. Ma si allenerà da solo fino a sabato

Il Calcio Padova informa che il centrocampista Nicoló Fazzi è risultato negativo anche al secondo tampone Covid effettuato sabato presso l’azienda ospedaliera di Padova. In ottemperanza al Protocollo Sanitario emanato dalla Figc e aggiornato la scorsa settimana, Fazzi potrà tornare in campo già oggi per effettuare sedute di allenamento individuali fino alla giornata di sabato, quando, trascorsi i 14 giorni richiesti dal Protocollo, il centrocampista potrà tornare a far parte del gruppo squadra.