Padova, Gatti: "Scelta allenatore importante. Serve riflettere bene"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ospite delle colonne del Corriere del Veneto Fabio Gatti, braccio destro del nuovo ds del Padova Sean Sogliano, ha parlato della questione allenatore: "Capisco che la questione allenatore susciti grande interesse, ma credo che la scelta dell’uomo che siederà in panchina al Padova sia molto importante anche in vista dei prossimi anni e che sia necessario riflettere bene prima di sciogliere le riserve. Una delle finali playoff è terminata domenica, un’altra terminerà venerdì. In linea di massima cerchiamo persone che ritengano Padova una grande opportunità dal punto di vista professionale e non un ripiego".

Il mio ruolo? "All’inizio starò con Sogliano e lo aiuterò, poi quando la barca sarà avviata penseremo a strutturarci. La prospettiva è quella di fare il responsabile scouting, un aspetto al quale la società tiene molto".