Padova, Guidone: "Bisoli decisivo per la promozione in B"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tra i protagonisti della promozione in Serie B del Padova c'è sicuramente bomber Marco Guidone. Per lui nove gol in 32 presenze e il solito grande apporto. TuttoC.com ha intervista in esclusiva in centravanti biancoscudato:

Che campionato è stato?

"Sicuramente bello ma di certo non facile come forse può essere sembrato a qualcuno. È stata invece una stagione molto intensa e di certo non è stato semplice vincere il campionato".

Avete vissuto come peso essere l'essere partiti da favoriti?

"Quel che in realtà è risultato fondamentale per andare avanti per la nostra strada è stato il grande lavoro di squadra e del mister. È stato un anno perfetto anche se non era facile restare in testa da ottobre".

Mister Bisoli è un allenatore di categoria superiore?

"Di sicuro ha dato la sua impronta a questa squadra, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ha scelto molti dei giocatori in rosa personalmente. Ci ha trasmesso la voglia di lottare. In questo la società è stata fondamentale perché gli ha permesso e ci ha permesso di lavorare bene, in serenità, avendo un ruolo decisivo per la vittoria finale".

A livello personale come giudichi la tua stagione?

"Questo primo campionato per me vinto è stato molto bello. Sono contento del mio operato, il mister mi ha sempre considerato, mi ha fatto sentire un giocatore importante ed anche quando ho fatto fatica a sbloccarmi sentivo la fiducia. Poi sono anche arrivati i gol".

La stagione però non è finita, perché ci sarà la Supercoppa con Lecce e Livorno.

"Cercheremo senza dubbio di fare bella figura contro due squadre molto forti. Di sicuro sarà un ottimo antipasto di quella che sarà la Serie B dell'anno prossimo".