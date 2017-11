Padova, Guidone: "Felicissimo per la doppietta e per la vittoria"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“Sono felicissimo per la doppietta e per la vittoria, sono contento per la squadra. Con Marcandella questa sera c’è stata un’intesa pazzesca e lui mi ha servito due ottimi assist". Ieri è stata la fine di un incubo per Marco Guidone. Oltre due mesi senza gol: una rarità per un bomber di razza come lui. Ma contro il Mestre si è sbloccato e ne sono arrivati addirittura due, il tutto a vantaggio del Padova. "Sono contento che il mister mi abbia dato fiducia", continua l'ex Reggiana, "avevo un problema muscolare ieri (martedì, ndr), ma fino all’ultimo ho tenuto duro, sono riuscito a giocare e l’adduttore non mi ha dato fastidio. Dedico le reti ai compagni. Fino all’ultimo sono stato in dubbio, poi si è capito che non era un problema muscolare. L’importante è la fiducia del mister, poi sono contento della doppietta. Ora dobbiamo tenerci stretta la vetta. Dedica a mister, squadra e staff”.