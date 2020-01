© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“L’obiettivo è la promozione in Serie B. Con o senza play off”. Si presenta con le idee chiare il centrocampista Emil Hallfredsson alla piazza di Padova nel corso della sua prima conferenza stampa: “Ho parlato con il direttore che conosco bene, sono rimasto 5-6 mesi senza squadra e avevo voglio di rimettermi in gioco. Qualcuno pensa che sono finito dopo l’infortunio di un anno fa, ma voglio dimostrare che non è così. Ho questa voglia di dimostrare il mio valore, se sto bene e se loro sono contenti non vedo l’ora di continuare. Vediamo se riusciamo a raggiungere l’obiettivo e poi vedremo. - continua l’islandese come riporta Padovagoal.it - Ho visto solo una partita e non conosco benissimo la Serie C, ma l’obiettivo deve essere la promozione. Ricordi dell’Euganeo? Ho esordito qui con la Nazionale nel 2005, fu veramente bello anche se sono passati davvero tanti anni”.