Padova, idea Marilungo per rafforzare l'attacco

Il Padova inizia già a muoversi in vista della prossima stagione e per l'attacco pensa a Guido Marilungo, attaccante classe '89, attualmente in forza allo Spezia, ma di proprietà dell'Atalanta. Un calciatore che il tecnico Pierpaolo Bisoli ha già allenato nel 2013-14 al Cesena quando l'attaccante colleziono 24 presenze segnando cinque reti, di cui tre nei play off che valsero la promozione in Serie A. Lo rivela Sky Sport.