Padova, idee Zironelli e Tedino in caso di addio di Bisoli

In casa Padova si sta già lavorando in vista del futuro in Serie B. Così come riportato dal Corriere del Veneto, a breve dovrebbe esserci un incontro tra la società e mister Pierpaolo Bisoli per prolungare il contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2019. Il trainer di Porretta Terme, infatti, piace e non poco al Brescia di Cellino. E nel caso ci dovesse essere un clamoroso addio con il mister ex Cesena? Attenzione alle figure di Mauro Zironelli del Mestre, e di Bruno Tedino (in foto) del Palermo.