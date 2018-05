Padova, Il Gazzettino: "Bisoli verso la fumata bianca"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli potrebbe a breve rinnovare il suo contratto col Padova fino al 2020. Il Gazzettino in edicola questa mattina titola: "Padova, Bisoli verso la fumata bianca". Ci sono state due ore di confronto in sede tra l'allenatore, il presidente Bonetto, il figlio Edoardo e il direttore generale Zamuner. Il tecnico, che è rientrato a Brescia per motivi familiari, si è preso un giorno di riflessione prima di decidere.