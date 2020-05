Padova, il preparatore atletico: "Ragazzi un po' indietro di condizione ma me lo aspettavo"

vedi letture

Il preparatore atletico del Padova Giorgio Panzarasa ha parlato ai taccuini del Corriere di Padova della ripresa dei lavori: "La ripresa è stata blanda e graduale per evirare l’instaurarsi di piccoli traumi. Abbiamo diviso il lavoro seguono i giocatori e le loro specifiche situazioni uno per uno, mantenendo il distanziamento in questi primi quattro giorni. Abbiamo svolto un lavoro più che altro aerobico: ai ragazzi mancava la corsa, che per forza di cose non poteva essere ottimale durante la quarantena. Rispetto a quando ci si presenta dopo la pausa ho trovato i ragazzi un po’ più indietro di condizione, però me lo aspettavo considerando il lockdown. Mentalmente però li ho trovati con la voglia di riprendere il lavoro, di stare in gruppo e di stare nello spogliatoio".