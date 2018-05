Padova, il Ravenna punta al prestito di Marcandella

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la promozione in cadetteria con il Padova, il futuro di Davide Marcandella potrebbe essere, ancora per un anno, in Serie C. La promettente ala classe '97, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è seguito dal Ravenna che vorrebbe chiederlo in prestito ai biancoscudati. Quest'anno, per il duttile attaccante, 10 apparizioni con tre assist e diversi mesi ai box per un paio di fastidiosi infortuni.