© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giacomo Beretta, attaccante dell'Ascoli, è il sogno di mercato del Padova, a caccia di una punta di spessore per tentare l'immediato ritorno in Serie B. Pupillo di Sean Sogliano, ds dei biancoscudati, Beretta è reduce da uno stop prolungato per un problema alla caviglia. Il Padova - scrive trivenetogoal.it - sta cercando di capire se il giocatore ha recuperato fisicamente e quali sono i margini di fattibilità dell'operazione. Che resta complicata, soprattutto sul piano economico, ma non impossibile.