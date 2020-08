Padova, in arrivo Vannucchi. Il portiere ha lasciato il ritiro della Salernitana

Sarà Gianmarco Vannucchi il prossimo portiere del Padova. Il calciatore classe ‘95 questa mattina ha infatti svolto l’ultimo allenamento con la Salernitana per poi lasciare il ritiro del club campano. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che fra i due club ancora non è stata trovata la formula per il trasferimento dell’estremo difensore in Veneto.