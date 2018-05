Padova, incontro transalpino per la dirigenza: sinergia col Lens?

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Incontro transalpino in arrivo per la dirigenza del Padova. Secondo quanto riferito da padovagoal.news, nel pomeriggio di oggi Roberto ed Edoardo Bonetto, accompagnati dal dg Zamuner, sono volati alla volta di Parigi, per poi trasferirsi a Lens. In Francia i vertici patavini incontreranno Joseph Oughourlian, socio di minoranza del Padova con il 20% delle quote e di maggioranza del Lens, militante in Ligue 2. Nell'occasione, il gruppo deciderà il budget della prossima stagione, ma anche eventuali sinergie col club transalpino: tanti nomi sul taccuino di Zamuner, fra cui Modibo Sagnan (difensore classe 1999), Moussa Sylla (difensore classe 1999), il centrocampista Mounir Chouiar (1999) e il centrocampista Enzo Ebosse (1999).