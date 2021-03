Padova, l'incredibile squalifica di Mandorlini. Fermato per un turno a causa della pipì

Una squalifica che ha dell’incredibile quella che ha colpito il tecnico del Padova Andrea Mandorlini dopo la sfida contro la Vis Pesaro. L’allenatore biancoscudato è stato squalificato, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, “perché in stato di squalifica si recava negli spogliatoi prima dell'inizio della gara (rapp. proc. fed., sanzione in aggiunta a quella comminata con il Com.Uff.n.343/DIV del 04.03.2021)”. Mandorlini però, come riferisce Il Mattino di Padova, non era negli spogliatoi per dare le ultime indicazioni alla squadra, avendo comunque seguito il riscaldamento dal campo, ma per espletare una funzione fisiologica in bagno. Il tecnico infatti doveva fare pipì e si è fermato per questo nello spogliatoio prima di recarsi in tribuna per seguire la gara. Purtroppo per lui l'agente federale non ha voluto ammettere deroghe e ha fatto rapporto, facendo sì che il Giudice Sportivo applicasse con rigidità il regolamento.