Padova, l'infortunio di Paponi può far rivedere le strategie di mercato

Brutta tegola in casa Padova, con Daniele Paponi che alla prima di campionato, dopo soli 23', si è infortunato: lesione muscolare, con conseguenti valutazioni che saranno da fare nella giornata odierna.

Valutazioni che potrebbero anche far cambiare le strategie di mercato del club, che al momento ha in uscita Massimiliano Pesenti per quel che riguarda il reparto avanzato. Di questo, come riferisce il Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, ne ha parlato il Ds biancoscudato Sean Sogliano: "Non ci aspettavamo una situazione simile, Paponi negli ultimi due campionato aveva collezionato più di 50 presenze, senza mai farsi male. Purtroppo si vede che era destino che andasse così. Siamo dispiaciuti e anche un po’ spiazzati. Il mercato? Questa situazione andrà valutata assieme all’allenatore con grande attenzione".