Padova, Mandorlini: "Favoriti ai playoff? Contano i fatti. Nome importante fino ad un certo punto"

Inizieranno contro la Sambenedettese i playoff promozione del Padova. Andrea Mandorlini, tecnico dei biancoscudati, ha analizzato il match di domani in conferenza stampa: “Dopo 4 mesi questa è una partita da dentro o fuori - riporta il sito ufficiale dei veneti -, una situazione nuova per tutti. Pensiamo di aver fatto tutto quello che dovevamo fare, poi c’è la partita. Al fischio d’inizio cambia tutto.

Le partite di Serie A e Serie B ti hanno dato delle indicazioni per questa situazione particolare? Guardando le categorie superiori si nota che le partite sono strane, al di là di queste condizioni, abbiamo una partita secca, le cose cambiano dal punto di vista psicologico, lo impari a conoscere domani sera, la partita ha sempre aspetti diversi rispetto alla teoria. Sono curioso, era ora, ci giocheremo questa partita. Il bollettino? Fazzi ha fatto il 1° allenamento ieri, oggi il 2°, lo considero come gli altri, ha lavorato da solo e può ricoprire molti ruoli, ieri si è fermato Germano che aveva un risentimento, ci saremo tutti a parte gli squalificati. Tanti discorsi e calcoli servono a poco, è una partita determinante per la stagione, contano solo i 90 minuti del campo. Cosa prevedo? La Samb aveva degli obbiettivi, è una squadra che vuole fare bene anche per il cambio società. Ci basiamo su immagini visive di molti mesi fa, ma è la stessa situazione per tutti. Noi abbiamo fatto il nostro percorso, vedremo domani sera se sarà il percorso giusto. Clima? Ci siamo allenati sempre più o meno nell’orario della partita, è la tensione che sarà influente più che la temperatura. Favoriti per i playoff? Non mi interessa niente, non guardo così lontano. Contano i fatti, il nome è importante fino ad un certo punto. Noi siamo consapevoli di avere delle qualità, come ce le ha la Samb, e domani vinca il migliore”.