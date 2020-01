© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Come di consueto il cambio di guida tecnica di una squadra porta dei riflessi anche sul mercato. Non fa eccezione il Padova da poco passato dalle mani di Salvatore Sullo a quelle di Andrea Mandorlini. Un cambio, questo, non solo gestionale ma anche tattico dato che l'ex Hellas ha nel suo bagaglio il 4-3-3, ovvero un atteggiamento tattico ben diverso rispetto al 3-5-2 del suo predecessore.

Per questo motivo, soprattutto sul fronte offensivo potrebbero esserci delle novità. Una di queste, stando a quanto riportato da PadovaSport riguarda Claudio Santini, attaccante finora tenuto fuori dai discorsi di mercato. Al Padova servono giocatori per le corsie esterne (finora è arrivato solo Nicastro) e il sacrificato, nonostante un rendimento positivo, potrebbe essere proprio l'ex Alessandria. Da non escludere del tutto anche l'addio di Edoardo Soleri.