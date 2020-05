Padova, Mandorlini: "Mi piacerebbe giocare almeno i play off, ma non ho molte speranze"

Il tecnico del Padova Andrea Mandorlini nel corso della trasmissione Alè Padova ha parlato della possibile ripartenza della stagione: “Martedì ci ritroveremo con lo staff e la società per programmare gli allenamenti individuali che partiranno all'Appiani da mercoledì. Tutti vogliamo ripartire anche se siamo in attesa delle decisioni del Consiglio Federale. Se ti fanno iniziare ad allenare e poi tutto finisce in una bolla di sapone è difficile da digerire. Già riassaporare comunque l'aria del campo è una cosa di cui abbiamo bisogno. - continua Mandorlini come riporta Tuttoc.com - L'auspicio è quello di giocare i play off anche se non ho molte speranze. Come ho detto ai ragazzi il nostro pensiero deve essere sempre quello di riuscire a tornare in una categoria importante che non è senz'altro quella in cui il Padova si trova".