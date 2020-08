Padova, Mandorlini: "Pronti a metterci in gioco. Il rinnovo? Mai stato alcun tipo di problema"

Dal sito ufficiale del Padova arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Mandorlini, tecnico del club biancoscudato, alla vigilia del via della nuova stagione: "Non bisogna inventarsi niente, sono felice di ripartire insieme e per la 1° volta dall’inizio. Ce la metteremo tutta, il campionato è difficile e siamo qua per metterci in gioco come è giusto che sia. Niente slogan, le parole lasciano il tempo che trovano, il passato non interessa più a nessuno. Dentro di noi c’è la voglia e la convinzione di fare molto di più di quello che è stato fatto nei playoff. Abbiamo voluto dare continuità ad un gruppo che già avevamo, cambiano tante cose, mi auguro che rispetto all’anno scorso cambi anche il finale. Che girone mi aspetto? Non riesco a guardare così avanti, il mercato è lungo, oggi sono 40 giorni prima della partenza del campionato, vediamo di sistemare la squadra, imparare a conoscersi e ad allenarsi. Rinnovo? Non c’è mai stato nessun tipo di problema, è stata la mia volontà e quella della società che si sono incontrate. Nel mio staff Ermes Morini sarà il nuovo preparatore di portieri e Mauro Marini il preparatore atletico con Panzarasa. Stiamo valutando di fare entrare un altro collaboratore tecnico insieme a Raffaele Longo. Mercato? Jefferson e Paponi sono due giocatori importanti. Sono giocatori motivati e funzionali al gioco, con uno spirito importante. Bisogna avere pazienza e calma, il mercato è molto lungo, al di la di qualche giovane è una squadra da assemblare.

Hallfredsson e Ronaldo possono convivere ma possono fare meglio, hanno determinate caratteristiche e potrebbero essere supportati da un terzo o un quarto. Recupereremo Germano che è un centrocampista di gamba e per esempio non l’abbiamo mai avuto nei playoff, anche Vasic mi piace molto. E’ un centrocampo che a me piace, in questi 4-5 mesi non si è mai data continuità in tanti discorsi".