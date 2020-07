Padova, Mandorlini: "Tanti giocatori acciaccati, speriamo di recuperarne il più possibile”

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa del Padova con Andrea Mandorlini che ha presentato la gara di domani contro la Juventus U23. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Ieri non si sono allenati 2-3 giocatori e ci portiamo dietro un po’ di scorie. Speriamo di recuperare tutti. Con la Feralpisalò potevamo fare meglio, ho visto difficoltà nello sviluppo del gioco, ma abbiamo portato a casa il risultato. Avremmo potuto fare di più. Pelagatti non è al meglio, Kresic e Andelkovic si sono allenati soltanto ieri, Ronaldo e Soleri sono acciaccati, anche Čulina non si è allenato. Abbiamo un giorno in meno per recuperare, dobbiamo cercare di avere a disposizione il maggior numero di giocatori possibile. Recuperiamo Santini dopo la squalifica. Siamo 27 giocatori, devo mandare 3-4 giocatori in tribuna, per un allenatore la trovo una scelta veramente difficile da fare. Frascatore e Čulina hanno giocato bene. Rientra Gabionetta che abbiamo lasciato a riposo e possiamo cercare di passare questo turno. Abbiamo bisogno di tutti, non so il minutaggio di uno e dell’altro ma abbiamo tante opzioni e bisogna essere fortunati a indovinare la partita. Nicastro dovrebbe recuperare, gli manca il gol ma è solido, aiuta nella fase difensiva. Ronaldo per le caratteristiche e le qualità che ha può giocare anche più alto. Lui vicino alla porta può diventare fondamentale. Piovanello era fuori per una forma influenzale, mi trovo in grande difficoltà nelle scelte. La Juventus Under23 ha vinto la Coppa Italia ed è una squadra forte, dovremo dare il meglio di noi stessi per arrivare al quarto turno”