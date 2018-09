Padova, Mandorlini verso il reintegro in rosa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo un lungo periodo da separati in casa fra il centrocampista Matteo Mandorlinie il Padova sembra essersi ricomposta la frattura. Il calciatore infatti, che non rientrava nel progetto tecnico, nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi col gruppo agli ordini di Bisoli, segnale di un suo possibile reintegro in rosa come sottolinea Padovagoal.it.