© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo calcio giocato. In casa Padova per lungo tempo ha tenuto banco la questione relativa al contratto del portiere Stefano Minelli, rimasto poi in biancoscudato, e proprio di questo - oltre che comunque di campo - ha parlato il giocatore a Il Gazzettino. Partendo sul quando il possibile annuncio del prolungamento dell'accordo: "Sinceramente non lo so, penso a giocare e a dimostrare a tutti che sono in questa categoria, ma vorrei farne altre. Se giocare in scadenza mi preoccupa? Non ci penso. Anzi, ritengo che sia positivo perché devo conquistarmi qualcosa avendo il contratto fino a giugno. Non so come andrà. Ripeto, devo dimostrare a tutti quello che valgo, è uno stimolo in più per me. In questo momento è giusto pensare al campo, tutti stanno cercando di lasciarmi il più tranquillo possibile. Ora è fondamentale farsi trovare pronti".