© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Padova Benjamin Mokulu fa autocritica dopo la gara contro il Gubbio: “Sono rammaricato, dovevamo e potevamo fare di più. In attacco stiamo lavorando per la squadra, ma sono certo che i gol arriveranno perché abbiamo qualità lì davanti. Le critiche ci stanno, perché un attaccante deve segnare e se non segna allora le proprie prestazioni diventano normali o negative. - continua Mokulu come riporta Padovagoal.it - Potevo fare di più, ma è comunque un punto importante per muovere la classifica. Il mister mi dà tanta fiducia, voglio tornare a segnare anche per lui. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo stare pronti per il girone di ritorno perché ci si giocherà tutto”.