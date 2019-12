© foto di Federico Gaetano

Il Padova guarda in casa della Virtus Entella per rinforzare il proprio reparto offensivo con due obiettivi: Claudio Morra e Salvatore Caturano. Per il primo la strada appare molto in salita visto che il club ligure non ha intenzione di aprire a una sua cessione, mentre sarebbe più possibilista per il secondo visto che sta trovando poco spazio in questa stagione. Lo riferisce trivenetogoal.it.