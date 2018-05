Padova, nuovo assalto a Marilungo. De Luca l'alternativa

Il Padova continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e per l'attacco è pronto a tornare all'assalto di Guido Marilungo, di rientro all'Atalanta dopo l'esperienza con lo Spezia. L'attaccante classe '89 era stato già cercato a gennaio, ma il club aveva incassato il no a causa della volontà del giocatore di non scendere di categoria. Gli ostacoli però non sono pochi visto sopratutto a causa delle richieste economiche del calciatore, che potrebbe risolvere il suo contratto coi bergamaschi. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che l'alternativa a Marilungo sarebbe Giuseppe De Luca, classe '91, attualmente in forza alla Virtus Entella.