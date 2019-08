Padova, occhi su Fazzi per rinforzare il centrocampo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Padova per rinforzare la propria rosa in vista della stagione di Serie C avrebbe messo gli occhi su un duttile – può agire sia come mezzala che come esterno - ed esperto centrocampista come Nicolò Fazzi dell’Atalanta. Il classe ‘95 è in uscita dal club bergamasco e potrebbe scendere di due serie per cercare continuità dopo le tante avventure in Serie B (Perugia, Entella, Crotone, Cesena e infine Livorno). Lo riporta Padovagoal.it.