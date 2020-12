Padova, Oughourlian: "A lavoro per il nuovo centro sportivo. Mercato? Pronti ad intervenire"

Joseph Oughourlian, azionista di maggioranza del Padova, ha rilanciato un'intervista alle colonne de Il Mattino di Padova a 360° sul mondo biancoscudato: "Un centro sportivo di proprietà rappresenta un asset molto importante, sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario, a condizione che si crei una struttura in grado di generare valore. Stiamo lavorando su questo progetto, ma resta fondamentale incontrare partner che possano condividere questa visione".

Sul campo la squadra di Mandorlini sta lottando per la promozione: "Sono soddisfatto dei risultati, vogliamo strutturare e gestire il Padova in modo razionale e sostenibile nel lungo periodo e stiamo lavorando bene. A gennaio valuteremo se ci sarà bisogno di aggiustare una rosa che, in estate, è stata strutturata in ogni reparto ed è decisamente competitiva".