Padova, Oughourlian: "Abbiamo grandi progetti, manterrò le promesse"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il patron del Padova Joseph Oughourlian ha parlato prima della sfida contro il Vicenza in Coppa Italia Serie C del momento dei biancosudati e del futuro della società: “Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo, se mi avessero detto che saremmo stati primi dopo il derby col Vicenza avrei firmato. Rosso? Gli ha già risposto il nostro direttore sportivo, ma mi piace lo spirito del rugby, alla fine della partita finisce tutto. - continua il francese come riporta Padovagoal.it - Abbiamo dovuto ricostruire tutta la parte sportiva dopo la retrocessione, però rispetto al Millonarios la situazione è veramente diversa. Stiamo riflettendo su vari progetti per un centro sportivo, l’idea c’è e quando abbiamo ripreso in mano la società abbiamo preso in mano tutto a partire dal settore giovanile e c’è anche un progetto sulle infrastrutture. Soldi? Io metterò la mia parte e se gli altri soci non metteranno la propria allora coprirò io anche quello che serve”.