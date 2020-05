Padova, Pelagatti: "Taglio degli stipendi? Non ci si rende conto che siamo persone normali"

vedi letture

Carlo Pelagatti non è solo un calciatore del Padova. All’interno del club biancoscudato è il delegato dell’AIC, l’associazione di categoria dei calciatori. Ospite del Corriere del Veneto il difensore classe 1989 ha affrontato il tema del tagli degli stipendi a seguito della crisi insorta a causa del Coronavirus: “C’era la volontà di venirsi incontro sin dal primo momento. Per un giocatore togliersi dei soldi non è mai semplice, per la gioia di tutti abbiamo fatto un passo che sembrava giusto e siamo contenti pur in una condizione della categoria davvero complicato. Ho lavorato più in quest’ultimo periodo che in un periodo normale. In giro ci sono società che e cercano di approfittarne. Non ci si rende conto a volte che molti di noi sono persone come altre, che pagano l’affitto e che devono fare i conti per arrivare a fine mese. È la prima volta che ho fatto il delegato Aic, ma mi ha fatto piacere dare una mano. In una situazione normale non è un compito così arduo, con questa situazione è cambiato un po’ l’aspetto di questo ruolo ed è difficile conciliare le diverse esigenze. Si cerca di aiutare quei ragazzi che hanno uno stipendio normale”