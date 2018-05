© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova inizia a sondare il mercato per costruire la squadra che il prossimo anno dovrà affrontare il campionato cadetto. Come riporta Gianlucadimarzio.com per il centrocampo piace molto Alberto Picchi, classe '97 di proprietà dell'Empoli. Il giocatore è stato protagonista di una buona stagione con la maglia della Pistoiese.