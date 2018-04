Padova, per il futuro pronta una sinergia con il Lens

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arrivano notizie in merito al Padova attraverso le colonne del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Il primo passo da fare per i patavini in vista della Serie B è quello dell’assetto azionario, confrontandosi con gli altri soci: il 6 maggio, in occasione dell’ultima gara all’Euganeo contro il Gubbio, sarà presente allo stadio anche il nuovo socio (al 20%) Joseph Oughourlian, che è anche proprietario del Lens. Bonetto qualche giorno più tardi sarà, proprio, in Francia per studiare sinergie col club che milita in Ligue 2.