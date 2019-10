Il centravanti del Padova Massimiliano Pesenti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Triestina, che evoca ricordi felici, prima di una serie intensa di sfide al vertice: “Siamo ancora primo, ma ci aspetta un filotto terribile con Triestina, Sambenedettese, Piacenza, Vicenza e Feralpisalò. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada consapevoli che la rosa è ampia e la panchina lunga.- continua Pesenti – Andiamo a Trieste con la massima determinazione possibile, non mi aspettavo che avesse queste difficoltà, ma la stagione è ancora lunga e ci sono tante partite per rimontare. Personalmente torno nello stadio dove ho festeggiato la promozione con il Pisa, aspetto questa partita così come quella con il Piacenza con cui non mi sono lasciato molto bene. Ma allo stesso tempo ricordo che ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie”.