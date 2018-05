Padova, Pinzi: "Rinnovo? Spero la prossima settimana"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il campionato vinto con il Padova, ora la Serie B da affrontare. Giampiero Pinzi, che pur senza giocare in carriera aveva vinto uno scudetto con la Lazio, ne ha parlato a Il Gazzettino: "È quello che avevo detto al presidente Bonetto quando sono arrivato al Padova, ossia che mi sarebbe piaciuto vincere un campionato perché ho avuto la fortuna di fare sempre la serie A e pur lottando con l’Udinese per la Champions League, non ho avuto mai l’opportunità di giocare per la vittoria del campionato. Al Padova è stata la prima volta, e mi sarebbe piaciuto mettere un altro tassello importante al mio percorso. Ora che l’ho messo, posso dire che la promessa è stata mantenuta.

È stato molto bello vedere il grande entusiasmo che c’era domenica allo stadio e in piazza, è stata una grande festa. I tifosi mi chiedono se rinnovo: hanno apprezzato il giocatore e l’uomo, e mi fa molto piacere. Spero di giocare ancora nel Padova l’anno prossimo, ho fatto due chiacchiere con il direttore Zamuner e penso che non ci saranno grandi problemi. Mi auguro che la prossima settimana si arrivi a firmare il prolungamento del contratto per un anno dato che a Padova sto benissimo. È stata una stagione importante, e ho ancora voglia di farmi il mazzo e di giocare”.