Padova, Piovanello: "Non mi aspettavo di esordire così presto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'esterno offensivo del Padova Enrico Piovanello ha parlato alla tv ufficiale del club biancoscudato del suo esordio contro il Gubbio in cui ha giocato un tempo: “Sono veramente contento, mai mi sarei aspettato di debuttare davanti a 8mila persone, io che sono al primo anno di Berretti non avrei pensato di ritrovarmi in prima squadra. Sono arrivato in biancoscudato per giocare con gli Allievi Regonali, un'annata strana in cui ho giocato pure da terzino anche se sono un esterno d'attacco che può giocare sia a destra sia a sinistra. - continua Piovanello parlando anche del proprio futuro - Spero di restare nella mia città e giocare per il Padova in B".