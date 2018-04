Padova, Pulzetti: "Voglio chiudere carriera qui"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la festa promozione Nico Pulzetti, centrocampista del Padova, si è soffermato ai microfoni di TuttoC.com per parlare del suo futuro, con ancora un anno di contratto davanti con il club biancoscudato: "Come ho già detto, al di là del campionato che abbiamo fatto, io spero davvero di chiudere la carriera qui al Padova. Sto veramente benissimo, mi sono subito trovato al meglio con la dirigenza, lo staff, la squadra, con la gente. Chiudere qui la mia carriera sarebbe un sogno. Non so quanto giocherò ancora, ho un altro anno di contratto e me lo tengo stretto. Vedremo cosa accadrà nella prossima stagione".